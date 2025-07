Harry Potter | scelto l’attore di Voldemort ma il suo nome resta un segreto

Come noto, le riprese della serie TV Harry Potter per HBO sono ufficialmente iniziate e abbiamo già potuto dare una prima occhiata al maghetto protagonista e al guardiacaccia Rubeus Hagrid. Oltre a questi due, anche tutti gli altri personaggi principali (o almeno quelli presenti sin da subito nella saga) hanno ormai un volto di attore o attrice associato. All’appello, però, manca ancora Voldemort. Il celebre antagonista, come noto, appare però già nel primo libro sulla nuca del professor Raptor. Ci si aspetta dunque di vederlo già nella prima stagione della serie e, presumibilmente, lo si potrebbe vedere anche in un flashback della notte in cui i genitori di Harry sono stati uccisi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it