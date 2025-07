Ottocento sbandieratori attesi a Faenza per la prima Tenzone Argentea in città

Faenza si prepara ad accogliere¬†la Tenzone Argentea, i campionati italiani della bandiera, che si terranno dal 18 al 20 luglio. Oltre 2mila appassionati sono attesi in citt√† per seguire le sfide che si svolgeranno nella cornice suggestiva di¬†piazza del Popolo, tra Palazzo Manfredi e Palazzo del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: attesi - faenza - tenzone - argentea

Dopo sei anni torna la magia della Tenzone Argentea! Dal 18 al 20 luglio, Faenza si trasforma nella capitale italiana del gioco e sport della bandiera, ospitando una delle competizioni pi√Ļ attese dagli appassionati: la Tenzone Argentea Programma: Vai su Facebook

Ottocento sbandieratori attesi a Faenza per la prima Tenzone Argentea in città; Bandiere, cresce l'attesa per la Tenzone Argentea in programma a Faenza dal 18 al 20 luglio; A Faenza i Campionati italiani della bandiera.

A Faenza la Tenzone Argentea: i Campionati Italiani per sbandieratori - Faenza pronta ad ospitare la Tenzone Argentea, il secondo livello di categoria dei Campionati Italiani della Bandiera. Riporta ravennawebtv.it

I Campionati italiani della bandiera a Faenza - La città di Faenza si prepara ad accogliere un evento di grande prestigio e tradizione: la Tenzone Argentea, i campionati italiani della bandiera, che si terranno dal 18 al 20 luglio. Scrive ravennawebtv.it