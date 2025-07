Clima mediterraneo | cambiamenti innovazioni e opportunità

LECCE - Clima Mediterraneo: cambiamenti, innovazioni e opportunitĂ Tre appuntamenti CMCC nell’ambito di Armonie del Mediterraneo 17 luglio 2025 Fondazione CMCC via Marco Biagi, 5, Lecce ore 19:00 18 luglio 2025 Aperitivo Mediterraneo Bar Astoria, Porta San Biagio, Lecce ore 19:00 19. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: mediterraneo - clima - cambiamenti - innovazioni

Il Mediterraneo bollente: quando il clima cambia anche i pesci sulle nostre tavole - Mediterraneo, il caldo opprimente non risparmia nemmeno il mare. E mentre gli esseri umani cercano refrigerio sotto ombrelloni e condizionatori, anche i pesci si adattano alla nuova realtĂ climatica.

Acciughe in fuga dal Mediterraneo, il clima scalda il mare e taglia le correnti - Il cambiamento climatico sta mettendo in crisi l’upwelling, il processo che porta in superficie acque profonde e ricche di nutrienti, fondamentale per la vita marina.

Clima e competitività : l’Emilia-Romagna protagonista a Bologna nel Forum Mediterraneo europeo - L’Emilia-Romagna torna al centro del dibattito europeo sul clima. Il Tecnopolo di Bologna ha ospitato il “Mediterranean Forum for the EU Mission on Adaptation to Climate Change”, evento promosso dalla Commissione europea in collaborazione con la Regione e il Comune.

Il Forum Mediterraneo in Sanità 2025 ospiterà la sessione speciale della campagna nazionale "Diagnostica e Prevenzione", dedicata al tema cruciale della lotta all’antimicrobico-resistenza (AMR) e intitolata “Una rete per la lotta alle Antimicrobico Resistenze” Vai su Facebook

Clima mediterraneo: cambiamenti, innovazioni e opportunità ; Notti di cinema e musica: alla rassegna “Musikì”, film d’archivio, live e memoria collettiva; Earth day Med. A Palermo il primo Festival del clima nel Mediterraneo.

Clima mediterraneo: cambiamenti, innovazioni e opportunità - Clima Mediterraneo: cambiamenti, innovazioni e opportunità Tre appuntamenti CMCC nell’ambito di Armonie del Mediterraneo 17 luglio 2025 | Fondazione CMCC | via Marco Biagi, 5, Lecce| ore 19:00 ... Da lecceprima.it

Innovazione, clima e rifugiati, incontro di 90 Atenei all'Unical - Coesione, innovazione e diplomazia accademica: su queste sfide si confronteranno il 9 e 10 luglio oltre 150 rappresentanti di università e istituzioni internazionali all'Unive ... Come scrive msn.com