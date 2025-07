Carmignano il concerto di Loverman chiude il Festival delle Colline

Carmignano (Prato) 17 luglio 2025 - La delicatezza di Nick Drake, l'intensitĂ di Leonard Cohen, le atmosfere sospese di Burial e James Blake. Progetto solistico del cantautore anglo-belga James de Graef, Loverman sceglie il Festival delle Colline per la sua prima volta in Italia. SarĂ in concerto venerdì 18 luglio (ore 21.30) alla Rocca di Carmignano (Prato). Ingresso libero. Loverman proporrĂ un set quasi privato, accompagnato dalla chitarra acustica e da emozioni autentiche. In primo piano quel miracolo di debutto battezzato "Lovesongs", disco intimo e notturno intarsiato da squarci di luce, folk che sposa la miglior canzone d'autore aprendosi a scenari contemporanei.

In questa notizia si parla di: carmignano - loverman - concerto - festival

