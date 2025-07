Turchia principale rivale di Erdogan ed ex sindaco di Istanbul Imamoglu condannato a un anno e otto mesi

L'ex sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, figura di punta dell’opposizione turca, è stato condannato a un anno e otto mesi per minacce e insulti a un magistrato. È già in carcere per accuse di corruzione e terrorismo. Per l’opposizione, si tratta di una strategia per escluderlo dalle elezioni del 2028. 🔗 Leggi su Fanpage.it

