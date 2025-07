LIVE Italia-Cina 2-1 Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | spettacolare rete di Cocchiere!

7.16 Rete di Wang, troppo spazio per l'atleta cinese che non sbaglia, Italia-Cina 2-1. 7.32 Parabola di poco alta di Leone. 7.55 Inizia il secondo quarto, palla all'Italia. Finisce il primo quarto, Italia-Cina 2-0. 0.48 Gooooooooooooooool, Bettini scivola e va al tiro sul rimbalzo dell'acqua, Italia-Cina 2-0. 1.30 Giustini sbaglia il pallonetto davanti al portiere. 2.10 Cergol si fa parare il tiro dalla distanza. 2.50 Tiro fuori di Zhang. 3.23 Traversa di Nong. 4.38 CONDORELLI che parata. 5.06 Traversa di Bianconi. 5.38 Ottima difesa azzurra che respinge gli attacchi cinesi.

Le mosse della Ue e dell'Italia nella morsa tra Usa e Cina - Trump chiede agli alleati di non commerciare con Pechino. La ricompensa è un futuro nuovo Piano Marshall.

Internazionali d’Italia 2025, Navone sarà l’avversario di Sinner: Cinà battuto. Nardi vince il derby con Cobolli, passa anche Gigante. Out gli altri italiani - Sarà Mariano Navone, n. 99 del mondo, l’avversario di Jannik Sinner al rientro agonistico previsto sabato 10 maggio agli Internazionali d’Italia.

Cina-Italia: da Milano a Dalian, ragazzo insegue sogno cinese del Kung Fu - Francesco Scaringella, proveniente da Milano, in Italia, e’ un appassionato devoto di arti marziali cinesi.

