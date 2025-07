Europeo femminile l' Italia di Girelli può vincere il titolo? Scopri le quote dei bookie

Le azzurre di Soncin, dopo aver battuto nei quarti la Norvegia, sono giĂ tra le prime quattro del torneo: perchĂ© non pensare ancora piĂą in grande?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Europeo femminile, l'Italia di Girelli può vincere il titolo? Scopri le quote dei bookie

Gloria Peritore: “Io, il titolo europeo e la boxe femminile. Così si può crescere” - (Adnkronos) – La nuova campionessa europea dei pesi gallo ha vinto la sua scommessa. Nel 2023, Gloria Peritore aveva messo in gioco una carriera da regina della kickboxing per entrare nel mondo della boxe.

L'Italia è nella storia: semifinale dell'Europeo Femminile dopo 28 anni Doppietta Girelli e Norvegia K.O. 2-1: le Azzurre tra le prime 4 d'Europa Vai su Facebook

L'Italia Femminile è nella storia. Le azzurre battono 2 a 1 la Norvegia e si qualificano alle semifinali dell'Europeo. Decisiva,ancora una volta,Cristiana Girelli,autrice di una doppietta e della rete decisiva al 90' che vale il passaggio del turno.Ora o l’inghilterra o l Vai su X

Europei calcio femminile: Norvegia-Italia 0-1, il gol di Girelli. Il video; Europei femminili, immensa Girelli: la sua doppietta porta l’Italia in semifinale dopo 28 anni; L'Italia è in semifinale agli Europei femminili dopo 28 anni: Azzurre magnifiche, Girelli favolosa.

La corsa spaesata di Soncin dopo il gol decisivo dell’Italia femminile contro la Norvegia diventa virale - Dopo il gol al 90' di Girelli contro la Norvegia, che ha portato l’Italia femminile in semifinale agli Europei, il ct Andrea Soncin si è lasciato andare ... Secondo fanpage.it

Calcio femminile europei, l'Italia in semifinale, Girelli: "E' successo qualcosa di magico" - Nel girone forse non abbiamo espresso il nostro miglior calcio, ma in questi quarti di finale contro la Norvegia si è vista una Italia diversa. Da repubblica.it