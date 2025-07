Sguardi sul futuro e riflessioni sul potere i talenti di Accademia italiana protagonisti a Cortona on the move

Arezzo, 17 luglio 2025 –  Due giovani fotografi, due progetti radicalmente diversi, un unico filo conduttore: raccontare, attraverso l’immagine, le contraddizioni del nostro tempo. Nel corso del weekend inaugurale della prossima edizione di Cortona On The Move (17 - 20 luglio), riferimento internazionale per la fotografia contemporanea, brillano anche i nomi di Antonio Brondi e T?na Fritsd?ttir, studenti di Accademia Italiana – rispettivamente delle sedi di Firenze e Roma – selezionati per presentare i propri lavori inediti. Con “Modern Gods”, Antonio Brondi, studente 22enne di Ferrara del secondo anno del corso in Fotografia e Nuovi Media a Firenze, esplora le pieghe del potere economico e politico negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sguardi sul futuro e riflessioni sul potere, i talenti di Accademia italiana protagonisti a Cortona on the move

Inizia Cortona on the move. Un racconto per immagini - Il tema è "Come together": guerre, identità e speranze attraverso le immagini. Da msn.com

Cortona on the move: ci siamo. In partenza la 15esima edizione - Attraverso 23 mostre e lo sguardo di 76 artisti da tutto il mondo sarà esplorato il tema “Come Toge ... arezzonotizie.it scrive