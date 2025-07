Forno crematorio a Staglieno disagi per i lavori L’appello dei residenti | Va fermato

Assemblea pubblica alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Ferrante: “L’opera si farĂ , non possiamo piĂą bloccarla”. Ok alla possa delle condotte per le utenze. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Forno crematorio a Staglieno, disagi per i lavori. L’appello dei residenti: “Va fermato”

