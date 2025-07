Volvo XC60 Plug-in MY2026 | lusso funzionalità e tecnologia

Volvo XC60 Plug-in MY2026 si propone al grande pubblico con materiali ricercati, un comfort acustico elevato e una qualitĂ percepita tipicamente da ammiraglia. Gli interni beneficiano di rivestimenti sostenibili di nuova generazione e di un'insonorizzazione avanzata, pensata per creare un ambiente rilassante anche nei percorsi piĂą lunghi. L’ impianto Bowers & Wilkins, disponibile come optional, dispone di altoparlanti completamente integrati con il resto dell'abitacolo. Il sistema infotainment della nuova Volvo XC60 Plug-in MY2026 presenta ora un display touch da 11,2 pollici, accompagnato da un’interfaccia utente piĂą reattiva e basata sulla piattaforma Google: navigazione, gestione dei dispositivi e servizi digitali sono accessibili con pochi tocchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Volvo XC60 Plug-in MY2026: lusso, funzionalitĂ e tecnologia

