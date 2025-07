6 ravennati su 10 sono esposti a livelli elevati di rumore | l' emergenza che ammala e uccide dell' inquinamento acustico

Il rumore è l’altro lato della medaglia dell’inquinamento urbano, meno visibile e per questo spesso trascurato. Per chi vive o frequenta il litorale romagnolo, soprattutto d’estate, musica ad alto volume e motori delle auto che si affrettano verso il mare fanno parte della quotidianitĂ . Per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it