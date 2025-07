Perché il rigore assegnato a Hegerberg contro l'Italia non è un errore | la regola che nessuno conosce

Il rigore assegnato a Hegerberg contro l'Italia ha fatto discutere, ma l'arbitro Frappart ha applicato il regolamento: cosa dice in questi casi e perché non si considera più il fuorigioco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

