Verso la città dello sport | tra i primi passi ci sarà la realizzazione della beach arena

Nei giorni scorsi si è tenuto il primo incontro dei referenti dei firmatari della lettera di intenti del progetto “Cervia Città dello Sport”, siglata il 28 aprile, con Regione Emilia Romagna, Coni, Figc, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Cultura Sport e Comitato Italiano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Riqualificazione Città dello Sport a Tor Vergata: rinviato varo del nuovo ponte in acciaio - Per motivi tecnici sono state rinviate le operazioni di varo dell'impalcato del nuovo cavalcavia a Tor Vergata, che erano previste per la notte di sabato 10 maggio.

Corriere dello Sport – è già amore con la città - 2025-04-30 08:09:00 Il Corriere: NAPOLI – Spettatore a sorpresa domenica sera al Maradona nel successo del Napoli contro il Torino.

Montecatini Terme città dello sport - Montecatini Terme, 26 aprile 2025 – Montecatini Terme è ufficialmente città dello sport per la salute psicofisica.

Il progetto di creare un grande polo sportivo polifunzionale a Milano Marittima inizia a muovere i primi passi. Si è infatti tenuto nei giorni scorsi il primo incontro operativo tra i referenti degli enti firmatari della lettera d’intenti del progetto “Cervia Città dello Sport” Vai su Facebook

