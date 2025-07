Abito beige che esalta l' abbronzatura chioma sciolta con ciocche sale pepe Letizia Ortiz è una fan della bellezza dei capelli pochi grigi naturali

M adrid, 15 luglio 2025, diario di un pomeriggio regale. Letizia Ortiz incanta tutti all’incontro annuale tra la famiglia reale e il Comitato Spagnolo della United World Colleges Foundation. Tra rituali cerimoniali, discorsi ufficiali e outfit formali ultra chic, spicca un dettaglio più di ogni altro: gli elegantissimi capelli sale e pepe della rejna. Letizia di Spagna ravviva l’estate: nuova vita all’abito chemisier fucsia X Letizia Ortiz, i capelli sciolti con i fili argento. Sciolti, brillanti, con onde fluenti e perfettamente pettinati. Letizia di Spagna manda – ancora una volta – in tilt la stampa beauty internazionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Abito beige che esalta l'abbronzatura, chioma sciolta con ciocche sale/pepe. Letizia Ortiz è una fan della bellezza dei capelli (pochi) grigi naturali

