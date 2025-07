Hoppers il teaser trailer del prossimo Pixar una commedia di fantascienza animalista! Dal creatore di Siamo solo orsi

Mentre nei cinema c'è ancora Elio, la Pixar prosegue con le sue storie originali, sperando che qualcuno abbia voglia di vedere anche quelle e non solo Toy Story 5. In primavera ci aspetta Hoppers. e questo è il primo teaser trailer del film scritto e diretto da Daniel Chong, creatore della serie Siamo solo orsi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Hoppers, il teaser trailer del prossimo Pixar, una commedia di fantascienza... animalista! Dal creatore di Siamo solo orsi

Hoppers teaser trailer: tutto quello che devi sapere - introduzione alle ultime novità nel mondo del cinema e dello streaming. Il panorama cinematografico e delle piattaforme di streaming continua ad evolversi con nuovi trailer, anteprime e contenuti esclusivi.

Hoppers: il teaser trailer del film pixar svela emozioni e avventure - hoppers: il nuovo film Pixar con castori robot in arrivo nel 2026. Il celebre studio di animazione Pixar ha recentemente pubblicato il teaser trailer del suo prossimo lungometraggio intitolato Hoppers.

