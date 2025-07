Chris Evert applaudita per non aver tifato Sinner a Wimbledon | la risposta è una lezione di sport

Dopo la finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz, Chris Evert è finita nel mirino dei social per un video dalla Royal Box in cui applaude il punto dello spagnolo. Accusata di non tifare per l’azzurro, la leggenda del tennis ha risposto chiarendo: “Ho applaudito entrambi”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: chris - evert - sinner - wimbledon

La stagione 2025 segna i 50 anni da quando Chris Evert ha difeso il suo primo titolo del Grande Slam® al Roland Garros nel 1975. Nella sua carriera ha raggiunto il picco del 90 per cento di vittorie, la più alta nella storia del tennis, sia maschile che femminile - A veva solo cinque anni quando suo padre, Jimmy, le mise in mano una racchetta per la prima volta. Lui lavorava come allenatore nel circolo tennistico all’interno dell’Holiday Park di Fort Lauderdale, in Florida, dove insegnò a giocare anche ai suoi cinque figli.

Sinner-Alcaraz, sentenza di Chris Evert: "Chi ha tutti i colpi possibili" - Dopo la clamorosa vittoria di Carlos Alcaraz al Roland Garros nell'epica finale contro Jannik Sinner, Chris Evert ha condiviso le sue impressioni con Tennis 365, soffermandosi sull’intensa rivalità tra il campione spagnolo e l'azzurro numero 1 al mondo.

WIMBLEDON, SINNER REGALE: BATTUTO ALCARAZ, PRIMO ITALIANO A TRIONFARE A LONDRA Trionfo regale. Jannik Sinner è il nuovo sovrano di Wimbledon. L'azzurro si è preso l'attesa rivincita contro Carlos Alcaraz, imponendosi in quattro set Vai su Facebook

Chris Evert applaudita per non aver tifato Sinner a Wimbledon: la risposta è una lezione di sport; Il principe William e Kate, vip, attori: chi c'è al Royal Box a vedere la finale di Wimbledon Sinner-Alcaraz; Finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz, chi c'è nel Royal Box: da William e Kate a Nicole Kidman.

A Wimbledon Sinner regale, battuto Alcaraz: “Un risultato nato a Parigi, ho lavorato sulla sconfitta” - L’azzurro si è preso l’attesa rivincita contro Carlos Alcaraz, imponendosi in quattro set con il punteggio di 4- Riporta dire.it

"Who said I was not rooting for Jannik Sinner?" - Chris Evert claps back at fan after bizarre 'shoutout' - Chris Evert witnessed Jannik Sinner's victory against Carlos Alcaraz in the men's singles final of the 2025 Wimbledon Championships from Centre Court's iconic Royal Box. Scrive sportskeeda.com