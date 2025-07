Trump vuole vietare il soccer per decreto | Si chiamerà football e basta

Si chiama “soccer” o “football” il calcio anglosassone? Basta con questa storia, ci pensa Trump. Il Presidente degli Stati Uniti (che si è tenuto il trofeo del Mondiale per club, costringendo la Fifa a rifilare al Chelsea una copia) ha detto a Dazn che sta valutando la possibilitĂ di firmare un ordine esecutivo che imponga che il termine “soccer” venga bannato negli Stati Uniti: “football”, si dice. Per decreto presidenziale. “Penso che possiamo farcela, penso che potrei farcela”, ha detto.. Il calcio – anzi, il “football” – non è tra i cinque sport piĂą popolari negli Stati Uniti: il football americano (NFL), il basket (NBA), il baseball (MLB), il pugilato, l’hockey su ghiaccio (NHL). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Trump vuole vietare il “soccer” per decreto: «Si chiamerĂ football, e basta»

Trump onnipotente, decreto esecutivo per cambiare nome al calcio negli Stati Uniti: “Potrei farlo” - Donald Trump ha monopolizzato la scena in occasione della finale del Mondiale per Club vinta dal Chelsea sul PSG: il presidente degli Stati Uniti ha scherzato ... Si legge su fanpage.it

