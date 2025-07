Bus-navetta nel Parco dell’Adamello costa 1 euro ed elimina lo stress da parcheggio | info e date

PASSO CROCEDOMINI – Un euro per arrivare in alcune delle località più belle delle montagne camune semplicemente prenotando per tempo e senza così avere, in quota, il problema di parcheggiare. Il tutto nel pieno rispetto dell’ecosistema. Dal 27 luglio al 24 agosto torna sulle cime del Parco dell’Adamello il servizio di bus-navette attivato per decongestionare il traffico di automobili nelle settimane di maggiore affluenza in alta quota e al contempo per ridurre le emissioni di CO2 nell’aria. “Il servizio Bus NVetta – Nel cuore del Parco senza auto, avviato dal Parco dell’Adamello nell’estate 2021, torna anche quest’anno con lo stesso obiettivo che lo ha ispirato fin dall’inizio – spiegano dal Parco – promuovere una fruizione consapevole e sostenibile dell’ambiente montano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bus-navetta nel Parco dell’Adamello, costa 1 euro ed elimina lo stress da parcheggio: info e date

IN VAL GRANDE CON BUS NAVETTA ? Estate/Autunno 2025 VEZZA D’OGLIO da Piazza 4 Luglio 1866 (1080 m) fino alla loc. Le Valli (1550 m) TUTTI I GIORNI DA LUGLIO A OTTOBRE! CHIAMA IL: 347 6489202 o 0364 94556 (prenotazione obbligat Vai su Facebook

