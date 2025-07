A Massa l’intervento mai eseguito in Italia | by pass e stent del cuore in una sola seduta

Massa, 17 luglio 2025 – All’Ospedale del Cuore della Fondazione Monasterio è stato effettuato un intervento mai documentato prima in Italia: un’innovativa procedura che ha permesso di eseguire, in un’unica seduta operatoria, un bypass coronarico e l’impianto di uno stent. Grazie a questa tecnica ibrida, che unisce cardiochirurgia mini-invasiva e interventistica coronarica, è stato possibile rivascolarizzare completamente il cuore del paziente evitando due ricoveri separati, due anestesie e due operazioni distinte. Un passo avanti importante nella chirurgia cardiaca, che consente di trattare in modo completo e risolutivo pazienti con malattie coronariche complesse, semplificando al massimo il percorso clinico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Massa l’intervento mai eseguito in Italia: by pass e stent del cuore in una sola seduta

