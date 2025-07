Incidente mortale a Cameri schianto tra camion e moto sulla Statale 32

Incidente mortale nella mattinata di oggi, giovedì 17 luglio, a Cameri. É successo poco dopo le 9 sulla strada statale 32, dove per cause ancora da accertare un camion e una moto si sarebbero scontrati. Nello schianto, è deceduto un uomo di 26 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Statale 32, incidente mortale per un motociclista