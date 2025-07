La classifica delle pizzerie 2025 la migliore è ‘I Masanielli' a Caserta

Roma, 17 luglio 2025 – Quali sono le migliori pizzerie in Italia nel 2025? La classifica la fa 50 Top Pizza, la guida online che combina un sondaggio tra circa mille persone nel mondo e i check di un migliaio di ispettori che testano le pizze in anonimato. Al primo posto c’è I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, mentre sul podio, al secondo posto, ex aequo, troviamo Diego Vitagliano Pizzeria dell'omonimo pizzaiolo a Napoli, e Confine di Mario Ventura e Francesco Capece, a Milano. Il terzo posto va a Roma, con Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu. Ciccio Vitiello è il Pizzaiolo dell'Anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La classifica delle pizzerie 2025, la migliore è ‘I Masanielli' a Caserta

Quali sono le migliori pizzerie d’Italia, Caserta e Milano sul podio: la classifica 50 Top Pizza 2025 - 50 Top Pizza, la guida più influente del settore, ha stilato la classifica annuale delle pizze più buone d'Italia, assegnando anche una serie di premi speciali.

50 Top Pizza Italia 2025, le pizzerie di Napoli e della Campania in classifica - Pubblicata la classifica di 50 Top Pizza Italia 2025 che premia le migliori pizzerie del nostro Paese: la Campania, come sempre, è protagonista.

Le migliori pizzerie della Lombardia? Solo 3 sono nella classifica 50 Top Pizza 2025 - Le tre realtà selezionate mostrano un profilo di eccellenza: dalle montagne bergamasche al cuore di Milano fino al centro di Brescia, queste pizze sono il meglio sulla piazza

La guida “Guide to the Best Pizzerias in the world” elenca 518 pizzerie italiane, con la Campania in testa. La miglior pizzeria è I Masanielli a Caserta, seguita da Diego Vitagliano a Napoli e Confine a Milano. Frosinone si distingue con la pizzeria Luca. Vai su X

