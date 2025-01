Lettera43.it - Il groviglio inestricabile delle tlc: da Tim a Fibercop passando per Musk

Le tlc italiane sono sempre più undove, mentre il governo vagheggia di unire le due piattaforme della rete, quelle che fanno capo ae Open Fiber, i vari attori sul palcoscenico litigano allegramente. Kkr, il fondo americano che ha rilevato l’infrastruttura di Tim, è in allarme per le manovre dell’esecutivo che da un lato favorisce Open Fiber (ed è logico che sia così visto che attraverso Cdp controlla la maggioranza assoluta della società), dall’altro flirta in continuazione con Starlink di Elonche non vede l’ora di entrare massicciamente sul mercato italico. In mezzo ci sono i vertici di, in primis l’ad Luigi Ferraris arrivato a luglio da Ferrovie, impegnati costantemente a fare esercizi di pazienza ed equilibrismo per tenere unita la baracca.