Ilrestodelcarlino.it - Grandi numeri di Maragoni con ironia e riflessioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da Italia’s Got Talent a Conselice. Domani sera, alle 21, il centro civico Pellegrini (piazza Foresti 25) ospiterà Lorenzoe il suo spettacolo dal titolo ’’. Lo spettacolo si inserisce nella nuova rassegna artistica ’Civico OFF’, organizzata dal Comune di Conselice e curata dal Direttore artistico Matteo Penazzi., campione mondiale di Slam Poetry nel 2022 (una competizione dove i concorrenti si sfidano con i propri testi) e protagonista acclamato a Italia’s Got Talent nello stesso anno (dove ha conquistato i giudici grazie al suo suo stile inconfondibile e incalzante), invita il pubblico a una riflessione ironica e brillante suiche scandiscono le nostre vite. In una performance che mescola poesia ritmata, storytelling e accenni di stand-up comedy, il performer esplora con humor tagliente temi attualissimi come il potere degli algoritmi, la sorveglianza digitale e il futuro della privacy.