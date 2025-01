Gqitalia.it - Gli Australian Open su YouTube sono la cosa migliore che sia capitata al tennis dopo Challengers

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.L'esordio di Carlos Alcaraz agliè stata un'esibizione dia lettere maiuscole, fatta eccezione per un paio di glitch e per i tre minuti che ha trascorso congelato mentre Alexander Shevchenko si arrampicava sugli spalti dello stadio come in un loop infinito. Vi stiamo parlando di una delle grandi innovazioni tecnologiche avvenute di recente nel campo delle trasmissioni sportive: l'uso della motion capture e della visualizzazione AI per ricreare, in tempo reale, gli eventi di una partita all'interno di un ambiente digitale. Finora la sua applicazione era stata riservata esclusivamente ai personaggi dei cartoni animati che, come SpongeBob al Super Bowl 2024 o Velma di Scooby-Doo nell'hockey su ghiaccio, sembravano essere lì per attirare i giovani giocatori di Fortnite (e sperare di farli appassionare allo sport tradizionale), ma l'ha fatto un ulteriore passo avanti in questa nuova frontiera: partite in diretta, con una vera e propria traccia di commento, solo trasformate in quello che molti stanno già descrivendo come un omaggio a Wii Sports.