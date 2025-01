Consumi elettrici 2024 | aumento del 22% con record di fonti rinnovabili

Quotidiano.net - Consumi elettrici 2024: aumento del 2,2% con record di fonti rinnovabili

Nelitaliani sono aumentati del 2,2% rispetto al 2023, attestandosi a 312,3 miliardi di kWh. Lehanno registrato il dato più alto di sempre di copertura della domanda, pari al 41,2% (rispetto al 37,1% del 2023). Il valore è ingrazie al contributo positivo, in particolare, della produzione idroelettrica e fotovoltaica, che ha toccato ilstorico. Secondo le rilevazioni di Terna, l'incremento annuale della domanda elettrica è il risultato di variazioni positive in quasi tutto il corso dell'anno, in particolare nei mesi di luglio e agosto, caratterizzati da temperature superiori alla media decennale.