Pronosticipremium.com - Roma-Genoa, la conferenza di Ranieri: “Pellegrini non penso andrà via”

Archiviato il pareggio per 2-2 contro il Bologna, lasi prepara ad affrontare ilnel match che aprirà la ventunesima giornata di Serie A. La sfida è in programma allo stadio Olimpico venerdì 17 gennaio alle ore 20:45. Segui LIVE dalle 13:00 lastampa di Claudio. 7 minuti fa15 Gennaio 2025 13:20 13:20Ladi Bologna è quella di?Se mi conoscete bene, no. Io sto lavorando, non sono uomo da possesso palla e solo con il lavoro si può migliorare.8 minuti fa15 Gennaio 2025 13:18 13:18Rivedremo Cristante?Sicuramente lo rivedrete e ci parlerò. I test sono apposto, deve aumentare i carichi di lavoro. Adesso deve solo riprendere il passo. Dalla prossima settimana spero di averlo disponibile e di poter contare su di lui.10 minuti fa15 Gennaio 2025 13:16 13:16Cosa è cambiato da quando è arrivato?quando sono arrivato mi aspettavo queste problematiche.