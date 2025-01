Liberoquotidiano.it - Pallate contro il fondoschiena, Jannik Sinner senza precedenti: ecco come si diverte | Guarda

sta affrontando il primo grande appuntamento di questa stagione tennistica: gli Australian Open. Il numero uno al mondo ha approcciato nel migliore dei modi il torneo, eliminando in soli tre set il cileno Jarry. Sfida a distanza con il rivale di sempre Carlos Alcaraz, che in più occasioni ha dichiarato di credere che sarà proprio lui ad alzare il trofeo al termine dello Slam. Ma l'azzurro non la pensa allo stesso modo. "Due settimane sono lunghe", ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Repubblica. Tensioni, attenzione e preparazione. Ma c'è anche spazio per qualche risata.ha trovato un modo tutto suo per distrarsi dagli impegni a Melbourne. É diventata virale sui social una clip che lo metro su un campo in cemento in compagnia dei suoi coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill.