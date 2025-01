Pronosticipremium.com - Obiettivi Roma, Pruzzo e Orsi perplessi: “Non spenderei tanti soldi per Frattesi”

Calciomercato che rimane centralissimo nellain questi giorni, quasi più della questione campo, con la banda di Ranieri di scena fra due giorni all’Olimpico contro il Genoa. Oltre alla questione Rensch, al futuro di Pellegrini Soulé e all’opportunità Raspadori,altri i nomi che circolano in ottica giallorossa in questo gennaio. Ghisolfi deve dare un’accelerata per regalare al tecnico i rinforzi necessari alla seconda parte di stagione, ma dopo i disastri della campagna acquisti estiva, i dubbi sul suo prossimo operato sono leciti.Ne ha parecchi l’ex attaccante della Magica Roberto, che nella sua consueta ospitata a Radio Radio Mattino ha reso piuttosto chiara la sua posizione: “La squadra a centrocampo sta messa bene, non andrei a spendereper. Tra l’altro non capisco tutta questa fretta da parte del giocatore di cambiare aria.