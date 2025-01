M O Hamas prende tempo su ok accordo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.17ha chiesto qualche ora in più per rivedere diverse clausole nell'per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi, prima di presentare la sua risposta finale. Così la tv saudita Al Arabiya, secondo cui l'c'è ma manca l'intesa sui meccanismi di attuazione, mappe e date del ritiro definitivo di Israele da Gaza. I colloqui sono ancora in corso a Doha. Secondo l'AP che citava funzionari israeliani,l'prevede lo scambio fra 1.000 detenuti palestinesi e 33 ostaggi israeliani,tra cui 5 soldatesse