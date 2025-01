Zon.it - Lungomare Marconi, semaforo pedonale e strisce rialzate per frenare gli incidenti

Una possibile soluzione per migliorare la sicurezza stradale a Torrione, sul, sarebbe stata individuata durante un incontro informale tra il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e l’ex primo cittadino Aniello Salzano, attuale coordinatore del gruppo consiliare Popolari e Moderati.Come riportato dal quotidiano Il Mattino e, successivamente, salernonotizie.it, Salzano ha dichiarato:«L’ipotesi migliore è posizionare unche lampeggia sempre e che a chiamata faccia scattare il rosso per le auto e il verde per i perdoni, l’impianto potrebbe essere posizionato tra la chiesa Santa Maria ad Martyres e il bar».L’obiettivo è porre un freno all’escalation dimortali che hanno coinvolto questa trafficata arteria fronte mare.Il sindaco Napoli ha aggiunto che sono in corso valutazioni tecniche anche sull’installazione dipedonali