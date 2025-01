Oasport.it - LIVE Conegliano-Vallefoglia 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le pantere chiudono il primo set 25-16

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASubito Time Out per Andrea Pistola.5-1 Pipe di Gabi.4-1 Ottavo punto di Zhu Ting. 3-1 Altrotempo di Fahr. Telefonato ma non scontato.2-1tempo di Fahr velocissimo.1-1 Pallonetto di Lee che taglia fuori il muro di.1-0 Invasione di.Via con il secondo set.Zhu guida la classifica a punti per ora. 7 arrivano infatti dal suo braccio. Subito dietro Gabi a 6 e Haak a 5. La migliore per le ospiti è Bici con 6.19 attacchi percontro gli 11 di. Sono però 3 i muri a 0 a favore delle ospiti.set terminato.25-16 Errore in battuta.set a.24-16 Punto di Lee.24-15 Haak da seconda linea.in dirittura d’arrivo per ilset. 5° punto per Haak.23-15 Wolosz attraversa tutto il campo con l’alzata per la schiacciata impressionante di Gabi.