Metropolitanmagazine.it - Le nomination ai BAFTA: Conclave e Emilia Pérez in testa

Leggi su Metropolitanmagazine.it

” ed “” guidano leaiFilm Awards di quest’anno. Per la prima volta dopo tanti anni non c’è un chiaro favorito in nessuna delle categorie principali. The Brutalist, Anora, Dune: Parte Due, Wicked e A Complete Unknown sono anch’essi nominati in diverse categorie, mentre artisti del calibro di Demi Moore, Cynthia Erivo, Jeremy Strong, Ariana Grande, Selena Gomez, Mikey Madison, Kieran Culkin, Yura Borisov, Isabella Rossellini, Zoe Saldaña e Guy Pearce sono tra i 12 dei 24 artisti nominati che hanno ottenuto il loro primo cenno ai.“”, il thriller-mistero papale ambientato in Vaticano di Edward Berger, ha ottenuto 12, tra cui miglior film, regista, attore protagonista per Ralph Fiennes e attrice non protagonista per Rossellini.