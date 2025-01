Ilfattoquotidiano.it - “Il generale Ghassan Alian è tornato in Israele”. Era in viaggio a Roma, una ong pro-Palestina ne aveva chiesto l’arresto

Ildelle Idf,, coordinatore delle attività governative nei Territori (Cogat), contro il quale nei giorni scorsi una fondazione filo-palestinesepresentato una richiesta di arresto in Italia, èquesta mattina in. La ha confermano la Difesa israeliana all’emittente nazionale di Tel Aviv Kan, ripresa dal Times of Israel.Lunedì l’ong filopalestinese belga Hind Rajab Foundation (Hrf), nota per tracciare gli spostamenti dei militari dell’Idf all’estero,presentato una richiesta di arresto di, sostenendo che si trovasse aper “un incontro segreto”. Il Fattoverificato indipendentemente la visita, ma non il suo scopo (che non è escluse fosse undi piacere), mentre alcune fonti hanno riferito chegià lasciatolunedì.