Oasport.it - Australian Open, Sinner allo scoglio Schoolkate, big match Berrettini-Rune. Sonego, che sfida con Fonseca

Leggi su Oasport.it

Quinta giornata degliche vede completarsi i secondi turni: in campo la parte bassa al femminile e la parte alta al maschile. Parte alta che significa ritorno in campo di Jannik: il numero 1 del mondo e testa di serie numero 1 troverà l’o Tristan, wild card che ha superato il primo turno contro Taro Daniel. Un avversario potente, che tira forte, che ha dei buoni fondamentali, ma che difficilmente potrà contenere il ritmo forsennato che costantemente impone l’altoatesino al palleggio.La partita di cartello del giorno sarà quella tra Matteoe Holger: un confronto che lo scorso anno è andato in scena già due volte lo scorso anno e che ha visto il danese prevalere a Cincinnati e a Shanghai. Erano però condizioni diverse e soprattutto non c’è il fattore dei tre set su cinque: sappiamo che negli Slam il giocatore romano ha sempre tirato fuori il meglio, mentre l’ex numero 4 del mondo non sembra ancora al meglio e si è salvato al primo turno contro Zhang.