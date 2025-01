Quotidiano.net - Mar Baltico, la Nato schiera navi, aerei e droni sottomarini. Rutte: “Basta cavi tranciati e navi fantasma russe”

Roma, 14 gennaio 2025 - Lapassa al contrattacco e diceda petroliere, le stesse che aiutano Mosca ad evitare le sanzioni e che spiano,così trasandate da essere un pericolo solo per il fatto di essere in mare (Una di esse, con 99mila tonnellate di carburante a bordo, è stata soccorsa dalla Germania mentre era alla deriva nel). Oggi il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, l'olandese Mark, ha annunciato l'inizio della missione Baltic Sentry sotto l'autorità del comandante supremo alleato della(SACEUR), generale Christopher Cavoli.lo ha annunciato oggi a Helsinki, in Finlandia, al vertice degli alleati dellanel Mar. Il presidente finlandese Alexander Stubb ha fatto gli onori di casa al meeting con il primo ministro dell'Estonia, Kristen Michal, la premier della Danimarca, Mette Frederiksen, il cancelliere federale della Germania, Olaf Scholz, il presidente della Lettonia, Edgars Rinkevics, il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, il primo ministro della Polonia, Donald Tusk, il primo ministro della Svezia, Ulf Kristeon, e la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Henna Virkkunen.