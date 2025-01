Butac.it - L’isola di Pasqua e “la storia da riscrivere”

Leggi su Butac.it

Tra i tanti contenuti che vengono condivisi sulle piattaforme social, uno dei tipi peggiori è quello della falsa divulgazione. Negli ultimi anni, in particolare, sono nate pagine su pagine che condividono contenuti fintamente divulgativi per accalappiare qualche like e spingere le vendite di testi complottisti che diffondono fuffa di vario genere. Oggi trattiamo un post che abbiamo visto condividere con testi diversi, ma simili, da svariate pagine simili fra loro, quasi sempre legate a realtà a metà strada tra esoterismo e teorie cospirazioniste.Il post che ci avete segnalato è questo:LADA?.Da tempo gli archeologi sospettavano che alcune delle “teste” deldiavessero un corpo interrato. Allo stesso tempo, si pensava che le “teste giganti”, alte diversi metri, fossero una eccezione.