361magazine.com - Grande Fratello, Luca fa una rivelazione: “L’ho sentita stamattina”. Scatta la censura

Leggi su 361magazine.com

Calvani si espone su Helena Prestes e rivela come sta dopo l’eliminazione: la regial’audio, Helena Prestes ieri sera è stata definitivamente eliminata dalla Casa più spiata d’Italia. La modella era stata punita con un provvedimento insieme ad Ilaria e Jessica finendo in Nomination d’ufficio. Mentre Jessica ha scelto subito di abbandonare la Casa, Helena ha proseguito la sua avventura in attesa dell’esito del televoto. L’affetto dei fan non è assolutamente mancato in questi mesi ma soprattutto in quest’ultimo televoto dove purtroppo è stata eliminata.Leggi anche, le preoccupazioni di Lorenzo: “Arriverà qui. Verrà”La confessione del concorrente: la regiaCalvani inaspettatamente fa una confessione a Javier Martinez.