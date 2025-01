Ilfattoquotidiano.it - È morta Dalyce Curry, carbonizzata dalle fiamme di Los Angeles. L’attrice ha recitato in “The Blues Brothers”

Atroce fine per, nota per il suo ruolo nel film del 1980 “The”. La donna ènegli incendi di Losall’età di 95 anni: lo ha riferito alla CNN l’emittente affiliata Kabc. Laera stata dichiarata dispersa dopo lo scoppio degli incendi. I resti sono stati ritrovati giorni dopo che l’incendio di Altadena, a Los, ha raso al suolo la sua proprietà nella città. La morte delè stata annunciata anche su Facebook dalla sua pronipote,Kelley.Secondo i media, Kelley ha accompagnato la nonna – nota come Momma D- a casa sua martedì sera verso mezzanotte, senza rendersi conto della devastazione che l’attendeva. La mattina dopo l’abitazione era completamente bruciata. Quando Kelley è arrivata sulla scena, un agente l’ha informata che la proprietà era stata completamente distrutta.