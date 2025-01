Notizie.com - Codice della Strada, le novità “colpiscono” i malati di epilessia. Il presidente Lice: “Subito chiarezza sui farmaci”

L’applicazione del nuovonon smette di creare dibattito. Alcuniutilizzati per il trattamento delle crisi epilettiche potrebbero essere classificati in maniera erronea.Sono molti i punti interrogativi promossi dalla comunità scientifica, che necessitano di chiarimenti per evitare di compromettere la vita sociale dei pazienti., ledi(Notizie.com)Carlo Andrea Galimberti,Lega Italiana contro l’) ha parlato in esclusiva a Notizie.com, spiegando il motivo di tanta preoccupazione: “Il fermento generale è comprensibile e nasce dal fatto che la legge 177 del novembre 2024, sullo sfondo di un inasprimento delle norme sull’uso di sostanze stupefacenti, ha riformato l’articolo 187 delin proposito”.