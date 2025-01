Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, la mamma di Martina fa capire chi ha scelto? Il gesto

De Ioannon si appresta a scegliere e un movimento di sua madre sui social non è passato inosservato! La registrazione della puntata in cui la tronista comunicherà la sua scelta è imminente, e il pubblico è in fermento. Tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, chi riuscirà a conquistare il cuore della giovane romana? Gli indizi sui social e le voci di corridoio sembrano puntare in una direzione, ma nulla è ancora certo. Scopriamo le ultime novità sulla scelta dell’ex protagonista di Temptation Island.SceltaDe Ioannon: una vigilia carica di emozioniLa sera prima della scelta,De Ioannon ha passato del tempo con le sue amiche più fidate. In una videochiamata, Jenny Guardiano e Alessia Pascarella hanno ascoltato le sue emozioni, sostenendola in questo momento delicato. “Siamo qui per te, qualsiasi cosa accada,” le avrebbero detto, cercando di rassicurarla.