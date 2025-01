Thesocialpost.it - Roccaraso, le telecamere dell’albergo riprendono la caduta di Luca Palmegiani

, 25 anni, originario di Latina e militante di Forza Italia, si è lanciato dal quarto piano di un albergo a, in provincia dell’Aquila. Il giovane si trovava nella località abruzzese per seguire una convention del suo partito, sospesa dopo la tragica notizia.Leggi anche: Paolo Cognetti sul TSO subito: “Trattamento illegale”Indagini in corsoLa Procura dell’Aquila ha incaricato l’anatomopatologo della Asl di eseguire l’autopsia. La morte di, avvenuta all’ospedale dell’Aquila, ha spostato le competenze dal tribunale di Sulmona a quello del capoluogo abruzzese.I carabinieri di Castel di Sangro stanno cercando di chiarire le motivazioni del gesto. Hanno avviato approfondimenti sulla vita privata e familiare del giovane, analizzando anche i messaggi lasciati sui social.