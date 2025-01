Ilrestodelcarlino.it - Ritratti di natura, Stignani tra terra e acqua

Il Fotoclub Ferrara, con il patrocinio del Comune, presenta una rassegna dedicata agli autori ferraresi che usano anche la fotografia come mezzo espressivo, con incontri a cedenza mensile ad ingresso libero nella sala della Musica di via Boccaleone 19. L’ospite di gennaio è il fotografo argentano Sergio. L’appuntamento è per giovedì alle 21 con ‘di’. Sergio, fotografolista noto a livello nazionale, da oltre quarant’anni dedica il suo talento tecnico ed artistico alla valorizzazione dell’ecosistema delle Valli di Argenta; valli che oggi costituiscono l’area umida d’dolce più importante d’Europa, oltre che essere componente integrante del Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna. I luoghi che le emozionanti fotolistiche dirappresentano meglio delle parole hanno una storia particolare e merita di essere conosciuta.