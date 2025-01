Ilrestodelcarlino.it - "Più certezze dopo Perugia"

"C’è rammarico e rabbia per la sconfitta di, ma anche grande fiducia perché la squadra se la sta giocando con tutti e siamo in linea con gli obiettivi". E’ il direttore generale Enrico Bonzanini a fare il puntoil ko del "Curi" che ha interrotto la striscia positiva del Carpi. "Abbiamo sofferto per 45’ – spiega - anche perché avevamo di fronte una grande squadra attardata in classifica e perciò con l’obbligo di vincere. Nonostante ciò loro nel primo tempo sono stati pericolosi solo su due angoli, parate di Sorzi non ne ricordo, mentre nella ripresa siamo venuti fuori noi. Peccato per il loro rigore, che ritengo molto discutibile, l’arbitro ha visto qualcosa che non abbiamo visto dal campo, così come ha dato fallo al limite su Cecotti lanciato a rete ma penso che il contatto fosse sulla linea e quindi rigore.