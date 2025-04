Ilgiorno.it - San Colombano al Lambro, capriolo con la zampa spezzata vaga ferito lungo la strada: gara di solidarietà per salvarlo

Sanal(Milano), 11 aprile 2025 -a una, scatta ladi. Alle 4.10 dell’11 aprile 2025 i vigili del fuoco del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Sant’Angelo Lodigiano è intervenuto, con una autopompa, nel comune di SanallaMantovana 234, per un animale. Un passante ha segnalato ilin difficoltà ed è quindi partito il recupero. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Stradella e personale veterinario che, da una prima valutazione eseguita in posto, hanno scoperto la frattura di una. La bestiola è stata spostata in una zona sicura e poi affidato ai veterinari per le cure del caso. Se la caverà. Verrà curata all’università veterinaria di Lodi. Il salvataggio non ha provocato disagio alla circolazionele, vista l’ora.