I mercati azionari crollano in Asia a causa della guerra commerciale di Trump

mercati azionari Asiatici sono crollati l'11 aprile sulla scia di Wall street, un segno di preoccupazione per la guerra commerciale di Donald Trump, in un momento in cui l'Unione europea minaccia di tassare i colossi tecnologici statunitensi.

