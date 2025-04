Tarantinitime.it - “Dammi soldi o ti danneggio l’auto”: parcheggiatore abusivo arrestato dai carabinieri

Tarantini Time QuotidianoNel pomeriggio dell’8 aprile, idell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Massafra hanno, in flagranza di reato, un uomo di 53anni, presunto responsabile di tentata estorsione.L’uomo, operando come “” senza alcun titolo, si trovava nell’area gratuita del parcheggio dell’ospedale “M. Pagliari” di Massafra. Qui, avrebbe vessato ripetutamente alcuni usuari, minacciando il danneggiamento dei veicoli in sosta qualora non gli fosse stato corrisposto del denaro; inoltre, avrebbe minacciato di “farla pagare” qualora qualcuno avesse contattato le Forze dell’Ordine.Grazie al coraggio di una cittadina che ha prontamente contattato il numero di emergenza 112 (NUE), isono immediatamente intervenuti sul posto. Nonostante la presenza deiin uniforme, l’uomo ha continuato con le sue minacce.