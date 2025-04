Tvzap.it - Garlasco, spunta la prova che cambia tutto: chi avrebbe mentito

Si è tenuta il 9 aprile 2025 la prima udienza del maxi incidente probatorio voluto dal gip Daniela Garlaschelli, nell'ambito delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa anel 2007. Al centro del procedimento, il controverso coinvolgimento dell'ex comandante del Ris di Parma, Luciano Garofano, scelto come consulente di parte dai legali di Andrea Sempio, nuovo indagato nell'inchiesta riaperta negli scorsi mesi. C'è una foto in particolare, che smentisce la versione di uno dei protagonisti di questa vicenda. Luciano Garofano, la contestazione della difesa di Stasi Gli avvocati di Stasi, che resta condannato ma che osservano con attenzione ogni sviluppo della nuova inchiesta, hanno chiesto l'esclusione di Garofano dall'incidente probatorio.