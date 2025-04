Fontanella per gatti e non solo super silenziosa | su Amazon ti costa il 35% in meno

Fontanella per gatti di Nenozi da 2L hanno acqua sempre fresca e pulita , senza impurità o peli galleggianti. In più, rispetto ad altri modelli simili, ha una pompa super silenziosa (?20 dB), così da non creare fastidio a te e ai tuoi animali. Anche il design è elegante e discreto, con il doppio getto della Fontanella che simula un flusso d'acqua naturale. E di buono c'è pure il prezzo: solo 16,17€ al posto del prezzo consigliato di 25€. Insomma, un bel risparmio del 35% per un prodotto che con l'avvicinarsi dei mesi estivi farà davvero la differenza per il tuo micio! Acquista la Fontanella per gatti in offerta Fontanella per gatti e altri animali super silenziosa a soli 16,17€ su Amazon La Fontanella di Nenozi è dotata di un triplo sistema di filtraggio sempre attivo.

