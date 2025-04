Hashish in casa e coltello sporco di droga | arrestato 27enne

Hashish in casa e coltello sporco di droga: arrestato 27enne proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Hashish in casa e coltello sporco di droga: arrestato 27enne Leggi su Fremondoweb.com Comunicato Stampa La Polizia ha scoperto un panetto da 65 grammi durante una perquisizione Nel corso della mattinata odierna la Polizia di Stato ha tratto in arresto un ventisettenne del posto, pregiudicato, residente nel capoluogo, per detenzione ai fini di . ContinuaL'articoloindiproviene da Fremondoweb.

