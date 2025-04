Golf Augusta Masters 2025 | Rose in testa dopo la prima giornata

Rose in testa alla fine della prima giornata dell’Augusta Masters 2025. Il 44enne di Johannesburg guida la graduatoria con un totale di 65 colpi (-7 rispetto al par). Rose nell’ultimo Major del 2024 (The Open) si era piazzato secondo e ha iniziato con il piede giusto il Masters. Margine di tre colpi sul terzetto di inseguitori al secondo posto: c’è lo statunitense Scottie Scheffler (-4) insieme al canadese Corey Conners e allo svedese Ludvig Aberg. Appena più indietro l’altro statunitense Bryson De Chambeau, quinto con -3 insieme a Tyrrell Hatton. Completano la top ten l’inglese Aaron Rai, l’australiano Jason Day e i due statunitensi Harris English e Akshay Bhatia, tutti al settimo posto con -2. Esordio deludente per gli americani Tony Finau (+3), Justin Thomas (+1) e Jordan Spieth (+1). Leggi su Sportface.it Justininalla fine delladell’. Il 44enne di Johannesburg guida la graduatoria con un totale di 65 colpi (-7 rispetto al par).nell’ultimo Major del 2024 (The Open) si era piazzato secondo e ha iniziato con il piede giusto il. Margine di tre colpi sul terzetto di inseguitori al secondo posto: c’è lo statunitense Scottie Scheffler (-4) insieme al canadese Corey Conners e allo svedese Ludvig Aberg. Appena più indietro l’altro statunitense Bryson De Chambeau, quinto con -3 insieme a Tyrrell Hatton. Completano la top ten l’inglese Aaron Rai, l’australiano Jason Day e i due statunitensi Harris English e Akshay Bhatia, tutti al settimo posto con -2. Esordio deludente per gli americani Tony Finau (+3), Justin Thomas (+1) e Jordan Spieth (+1).

Masters Tournament ad Augusta al via oggi su Sky. Masters 2025, il leader che non ti aspetti: Justin Rose. Chi vincerà il Masters 2025? Analisi, nomi caldi e sorprese da Augusta. Il fiasco della copertura dei Masters 2025 suscita indignazione tra i fan: si svolge un dramma senza precedenti.. Masters 2025, il rito del golf tra biglietti a 1.600 dollari e sandwich a 1,5. Il fiasco della copertura dei Masters 2025 scatena l'indignazione tra i fan: si svolge un dramma senza precedenti.. Ne parlano su altre fonti

Augusta Masters, il golfista fa pipì nel Rae's creek: «Non ricordavo ci fossero i bagni» - Inconveniente tecnico per il dilettante spagnolo José Luis Ballester mentre gira con il campione Scheffler e con l’ex numero uno mondiale Justin Thomas: «Pensavo non mi vedessero in molti, ma mi hanno ... (corriere.it)

Ecco la magia dell'Augusta Masters. Tra tradizioni, vecchie leggende e il vuoto di Tiger - Woods grande assente, ma ci sono gli honorary starter Nicklaus, Watson e Player. In gara i migliori. L’outfit del mondo femminile a bordo campo è studiato da tempo ... (gazzetta.it)

Golf, la magia del Masters di Augusta: Scheffler l'uomo da battere - Una magia immutata. Varchi i cancelli dell’Augusta National e ogni volta è come se fosse la prima. I colori, il verde di un verde che solo qui, il festival de i fiori, la cura di ... (msn.com)